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Мэрию Бишкека временно возглавил вице-мэр Бакетаев

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По решению Координационного штаба руководство мэрией Бишкека временно взял на себя вице-мэр Алмаз Бакетаев. Об этом во вторник, 6 октября, пишет Sputnik Киргизия.

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Утром того же дня протестующие в Бишкеке захватили мэрию и провозгласили новым мэром города кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева.

В мэрии корреспонденту издания объяснили, что в случае с Коеналивым назначение и снятие были вынужденной мерой.

«Главной задачей Коеналиева было сохранить здание мэрии. <...> Коеналиев весь день работал с муниципальными службами, чтобы наладить работу в критической ситуации. Кроме того, был создан отряд дружинников, которые обеспечивают безопасность зданий, таких как Финпол, и других стратегических объектов», — отметили в муниципалитете.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли набрать минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города и общественной телерадиокомпании. Кроме того, протестующие освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.

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