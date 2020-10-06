Спасший медведя Тишку фермер в Башкирии рассказал о прошлом животного

Медведь по кличке Тишка, который живет в фермерском хозяйстве в Иглинском районе Башкирии, после того как грибники нашли его в лесу истощенным и запертым в клетке, был лучшим артистом российского цирка. Об этом заявил «РИА Новости» фермер Сагитзян Идиятуллин во вторник, 6 октября.

По словам собеседника агентства, сейчас медведь активно ест и двигается в новом вольере. Кроме этого животного, у фермера живут еще двое косолапых.

Новый хозяин опубликовал на своей странице в Instagram архивное видео, на котором можно разглядеть, как медведь выступает в цирковом представлении. На ролике Тишка встает на задние лапы и подметает пол веником. Затем животное крутится, держа в руках щенка. Потом Тишка кружит дрессировщицу в танце, дарит ей цветы, «целует» ей руки и в конце выступления на лапах уносит артистку за кулисы.

По словам Идиятуллина, Тишкой занималась знаменитая дрессировщица Майя Кирсанова, которая, увидев в СМИ сообщения о своем питомце, нашла нового хозяина и отправила ему архивное видео выступления.

Фермер отметил, что Кирсанова разговаривала с ним «со слезами на глазах» и очень переживает, что «так вышло, в интернете про нее плохо пишут».

По словам дрессировщицы, она отдала медведя «вроде хорошему человеку», который обещал организовать хорошие условия.

«Они же в цирке отрабатывают по возрасту, а дальше с ними работать невозможно. Хозяйка рассказала, что Тишка начал ревновать ее ко всем и даже погрыз трех сотрудников цирка. И они начали ему искать место, он стал опасным», — рассказал фермер.

Кирсанова рассказала Идиятуллину, что Тишка — один из немногих медведей, которые могли носить ее на лапах. «Она говорит, что это очень сложный элемент дрессировки. Тишка был вот такой популярный и талантливый», — сказал собеседник агентства.

По словам фермера, сейчас у дрессировщицы пять медведей.

Ранее, 2 октября, в соцсетях появилась информация, что грибники нашли в лесу в Ишимбайском районе Башкирии истощенного из-за голода медведя. Он был заперт в клетке. Нашедшие доставили его в хозяйство фермера Идиятуллина. По словам нового хозяина, медведю 26 лет.