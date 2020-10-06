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Лидер НКР призвал создать международный антитеррористический союз

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Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Араик Арутюнян на фоне сообщений об использовании террористов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе призвал создать международную антитеррористическую коалицию. Об этом 6 октября сообщает агентство Aysor.

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«Сегодня Арцах и Армения оказались в прямом смысле слова на передовой линии борьбы с международным терроризмом.Однако в данном случае специфика состоит в том, что враг, угрожающий существованию мировой цивилизации, выступил против нашей страны, прикрываясь флагом государства — члена ООН, в составе армии этого государства и зачастую вместо этой регулярной армии. В современном мире, когда невозможно ничего скрыть ни от кого, все воочию увидели и зафиксировали проникновение в Азербайджан международной террористической сети джихадистов», — заявил Арутюнян.

По его словам, «ни для кого не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и Армении».

Арутюнян отметил, что Турция с согласия Азербайджана использует его как инструмент для формирования нового очага международного терроризма на Южном Кавказе, а также призвал международное сообщество помешать планам Турции «превратить Азербайджан в логово терроризма».

«Как президент государства, ведущего борьбу за свою независимость, призываю цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Императивом дня является создание действенной и эффективной международной антитеррористической коалиции», — добавил он.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

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