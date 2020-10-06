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Ледозаливочные машины передали муниципалитетам Иркутской области

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Замминистра спорта Иркутской области Павел Богданов передал муниципалитетам новые ледозаливочные машины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Техника поступит в Иркутск, Тулун, Усть-Илимск, Иркутский район и областное училище олимпийского резерва в Ангарске. Машины предназначены для обслуживания катков и хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек. Также они могут расчищать территории от снега и срезать поврежденный ледовый слой.

По словам Богданова, ранее в муниципалитетах таких машин не было. На многих хоккейных площадках лед приходилось заливать подручными средствами.

Стоимость новой техники составила 26 млн рублей, из них 25 млн рублей — федеральные средства. Их выделили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В этом году по нацпроекту планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках Усть-Уда, Большой Луг, селе Урик, спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское и плавательного бассейна в Усть-Куте.

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