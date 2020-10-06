Загоревшийся грузовик поджег гостиницу в Воронежской области

В Воронежской области в результате возгорания грузовой автомашины загорелась кровля гостиницы. Об этом во вторник, 6 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На 669-м километре ФАД М-4 «Дон» в селе Заосередные сады в результате возгорания грузового автомобиля произошло возгорание третьего этажа и кровли рядом стоящей гостиницы «Родничок», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что персоналу удалось самостоятельно покинуть гостиницу. Площадь пожара источник не уточнил. На ликвидацию пожара направлены 33 человека и 11 единиц техники.

3 октября в Подмосковье 32-летний водитель Mercedes въехал в стену храма. Машина загорелась. В результате аварии сам автомобилист скончался в машине скорой помощи, а трое его пассажиров, в том числе ребенок, получили различные травмы,