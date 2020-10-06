Назначена проверка по факту гибели мужчины на пожаре в Орловской области

В Орловской области 5 октября загорелся жилой дом в селе Льгов Хотынецкого района. В результате пожара погиб 63-летний хозяин.

По данному факту следственными органами СК России по региону проводится проверка. В настоящее время устанавливаются причина возгорания и иные обстоятельства произошедшего, отмечает InfoOrel.ru. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно 4 октября, в Московской области в результате пожара погибли ребенок и двое взрослых. Инцидент произошел в городе Ногинск на улице Кутузова. Пожар, площадь которого составила 64 кв. м, возник в частном доме.