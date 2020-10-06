Прямой эфир

Первый официальный маршрут для альпинистов появился на Колыме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магаданской области появился первый официальный альпинистский маршрут, который вошел в «Классификатор маршрутов на горные вершины». Об этом ИА MagadanMedia рассказали в пресс-службе туристского информцентра региона.

В июне этого года члены магаданского городского турклуба совершили первовосхождение на вершину горы Трог (Главный) высотой 1566 м в горном массиве Дёл-Урэкчен. Руководил группой Иван Кергин.

По итогам восхождения было составлено описание маршрута и поданы соответствующие документы в Федерацию альпинизма России. По словам Ивана Кергина, главной целью было раскрыть потенциал горовосхождения на территории региона, а также популяризировать альпинизм и спортивный туризм.

Федерация классифицировала маршрут по Восточному кулуару Южной стены как 2Б-категории трудности.

В сентябре сообщалось, что оставшийся без ног альпинист из Уфы покорил Эльбрус. На самую высокую точку России Рустам Набиев поднялся на руках. Подробности в сюжете.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020