Первый официальный маршрут для альпинистов появился на Колыме

В Магаданской области появился первый официальный альпинистский маршрут, который вошел в «Классификатор маршрутов на горные вершины». Об этом ИА MagadanMedia рассказали в пресс-службе туристского информцентра региона.

В июне этого года члены магаданского городского турклуба совершили первовосхождение на вершину горы Трог (Главный) высотой 1566 м в горном массиве Дёл-Урэкчен. Руководил группой Иван Кергин.

По итогам восхождения было составлено описание маршрута и поданы соответствующие документы в Федерацию альпинизма России. По словам Ивана Кергина, главной целью было раскрыть потенциал горовосхождения на территории региона, а также популяризировать альпинизм и спортивный туризм.

Федерация классифицировала маршрут по Восточному кулуару Южной стены как 2Б-категории трудности.

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