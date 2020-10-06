Начаты поиски пропавшей при купании в реке в «новой Москве» девочки

Девочка пропала при купании в реке в «новой Москве», ведутся ее поиски, начата прокурорская проверка. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на руководителя его пресс-службы Людмилу Нефедову во вторник, 6 октября.

Согласно предварительной информации, 6 октября две девочки-подростка 16 и 12 лет без присмотра взрослых находились на водном объекте в поселке Первомайское деревни Ширяево. Одна из них была на берегу, другая — купалась в водоеме, после чего ее затянуло под воду.

Прокуроры назначили проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений детей, а также мер, которые принимаются ответственными лицами для обеспечения безопасности на водных объектах.

В ходе проверки прокуроры также оценят действия родителей пропавшей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В конце августа в ГУ МЧС по Крыму сообщили, что у побережья пляжа «Савита» в поселке Николаевка Симферопольского района утонул подросток в возрасте примерно 14 лет. В ведомстве отмечали, что за последнюю неделю августа в регионе на воде погибли 12 человек.