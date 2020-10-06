Новый глава Бишкека предписал сформировать дружины для охраны порядка

В столице Киргизии граждане в соответствии с предписанием нового врио мэра Жоошбека Коеналиева (партия «Республика»), которого назначили на эту должность протестующие, создают дружины для охраны порядка. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека в Facebook.

«Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности мэра Бишкека Жоошбека Коеналиева, создаются народные дружины во всех районах города, где они будут осуществлять полное взаимодействие с местной милицией по охране правопорядка», — отметили в ГУВД.

Кроме этого, совместно с дружинами столичная милиция взяла под усиленную охрану ряд стратегических объектов и учреждений, также проводятся мероприятия с целью общественной безопасности и по защите частного и государственного имущества.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли набрать минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города и общественной телерадиокомпании. Кроме того, протестующие освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

6 октября протестующие в Бишкеке захватили мэрию и провозгласили новым мэром города кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева. После этого ЦИК Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов.