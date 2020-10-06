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Суд в Киргизии оправдал врио премьера Жапарова по делу о захвате заложника

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Верховный суд Киргизии оправдал врио премьер-министра страны Садыра Жапарова по делу о захвате заложника, сообщил его адвокат Шарабедин Токтосунов 6 октября.

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«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его», — цитирует его 24.kg.

Садыра Жапарова признали виновным и приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его освободили после беспорядков в Бишкеке, прошедших 5 октября.

Ранее 6 октября известно, что Садыр Жапаров назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии. Кандидатуру экс-парламентария поддержали депутаты, собравшиеся в отеле «Достук» в Бишкеке. В ходе этой же встречи было принято решение об избрании Мыктыбека Абдылдаева спикером парламента.

Кубатбек Боронов, занимавший пост главы правительства Киргизии, и Дастанбек Джумабеков, являвшийся спикером парламента, подали во вторник в отставку на фоне протестов, разгоревшихся после выборов в парламент. ЦИК признала их результаты недействительными.

Выборы состоялись 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них. 5 октября сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.

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