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Приемку установленных детских площадок начали в Артеме

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В Артемовском городском округе стартовала приемка детских и спортивных площадок, установленных по заявкам жителей в рамках программы «Формирование современной городской среды АГО». Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе администрации округа.

Со 2 октября приемка началась во дворах домов на улице Ворошилова, 27 и 30, улице Ленина, 5, 11/2 и 11/3, а также на Харьковской, 6. Площадки были приняты и комиссией, и местными жителями. Также успешно приемка прошла по другим адресам.

Благоустройство проводится в 20 дворах на средства краевого и местного бюджетов. Всего установлены четыре детские, семь спортивно-игровых и 11 спортивных площадок.

По данным управления жизнеобеспечения и благоустройства, в этом году площадки отличаются друг от друга, поскольку жители самостоятельно выбирали все малые архитектурные формы и комплексы.

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