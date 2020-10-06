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Партнерские роды вновь разрешили в Татарстане

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Министерство здравоохранения Татарстана прокомментировало проблему запрета партнерских родов в республике. В июле этого года замглавы ведомства Альмир Абашев заявил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 отцов перестали пускать в родильный зал. Затем другие ограничения постепенно отменяли, однако позиция по этому вопросу оставалась неизменной.

В сентябре жители обратились к главе Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой разрешить партнерские роды в Казани — в Набережных Челнах, по их словам, они уже возможны. Inkazan.ru направил запрос в региональный минздрав, где подтвердили, что теперь по закону отец может присутствовать на родах.

В Астрахани водитель такси Олег Павлов самостоятельно принял роды в автомобиле. Это произошло в воскресенье, 27 сентября. Павлов выехал по очередному адресу, на улицу Кооперативную. Такси до роддома вызвала девушка, у которой начались схватки. Беременную сопровождала мама, но до роддома она поехать не могла, поскольку дома оставались маленькие дети. По пути у пассажирки начались роды. Водитель был в шоке от произошедшего, поэтому даже не запомнил, кто появился на свет, мальчик или девочка.

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