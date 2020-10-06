Более 1,3 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Липецке

В Липецке завершено расследование уголовного дела об организации магазина спиртного в гаражах. Супруги организовали торговлю немаркированным спиртным.

По данным следствия, 64-летний мужчина и его 38-летняя дена хранили, перевозили и продавали алкоголь без акцизных марок. Мужчина искал покупателей и согласовывал с ними стоимость и количество алкоголя, а жена вела учет спиртного и считала доход. При обыске гаража, в котором располагался склад, сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере экономики нашли более 1,3 тыс. бутылок спиртного. Об этом сообщает GOROD48.

Ущерб от действий подозреваемых превышает 490 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.