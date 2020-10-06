Дептранс предупредим москвичей о пробках до 8 баллов

Вечером 6 октября загруженность дорог в Москве может достигнуть 8 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«К началу вечернего разъезда загруженность дорог — 5 баллов. В пиковые часы пробки в некоторых районах могут достичь 7–8», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Основные затруднения в движении наблюдаются на Волоколамском и Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, пишет РИАМО. Также загружены будут Рязанский проспект, Садовое кольцо, ТТК от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, внутренняя и внешняя сторона МКАД и шоссе Энтузиастов.

В связи с дорожными работами пробки будут на внутренней стороне ТТК, Рижской эстакаде, Киевском путепроводе в обе стороны, пересечении Волоколамского шоссе и 68 км МКАД, проспекте Мира в районе Северянинского путепровода, Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, ТТК, Нижегородской эстакаде, Горбатом путепроводе на шоссе Энтузиастов, Дмитровском шоссе в районе дома 67 и 31-го км МКАД.

В настоящий момент пробки в столице достигли семи баллов, следует из данных портала «Яндекс.Пробки».