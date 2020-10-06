В США продлили соглашение с Россией о приостановке расследования по урану

Министерство торговли США и российская госкорпорация «Росатом» 5 октября подписали поправку к соглашению от 1992 года о приостановке антидемпингового расследования (СПАР) в отношении урана из РФ, которое регулирует торговлю урановыми продуктами. Поправка продлевает действие соглашения до 2040 года. Об этом сообщила международная юридическая компания Hogan Lovells, которая выступила консультантом в переговорах.

Поправки к соглашению предусматривают поэтапное сокращение импорта урана в США из России, а также периодическое обновление квот на импорт прямых поставок урана на американский рынок, где действовала антидемпинговая пошлина в отношении российского низкообогащенного урана в 112%, которая не позволяла поставщику — «Техснабэкспорту» — заключать прямые контракты с энергокомпаниями США. Именно эта пошлина регулировалась соглашением о приостановке антидемпингового расследования, пишет 6 октября агентство «Финмаркет».

Поправки к СПАР вносились неоднократно. Предыдущая поправка вносилась в 2008 году, согласно ей «Техснабэкспорт» получил возможность постепенно увеличивать долю прямых поставок урана на американский рынок — до 20% от ежегодных реакторных потребностей. Действие этой поправки истекает в 2020 году.

В 2009 году «Техснабэкспорт» и три американские компании группы энергокомпаний Fuelco подписали три долгосрочных контракта на поставку обогащенного урана с 2014 по 2020 год. Эти контракты стали первыми после подписания в 2008 году поправки к соглашению о приостановлении антидемпингового расследования поставок российского урана в США.

«Техснабэкспорт» — это дочерняя компания ОАО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом»), деятельность которой связана с экспортом ядерных материалов и услуг по обогащению урана. На мировом рынке работает под брендом Tenex. В США также существует ее дочерняя компания — TENAM Corp.