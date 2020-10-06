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Сотрудница интерната в Удмуртии похитила у пациента 1 млн рублей

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Сотрудницу Нагорного психоневрологического интерната в Удмуртии обвиняют в краже 1,1 млн рублей с карты постояльца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В 2018 году 36-летняя женщина смогла получить доступ к личному кабинету потерпевшей в программе «Сбербанк Онлайн». В течение двух лет злоумышленница с помощью сервиса переводила со счетов девушки деньги. Для легализации доходов обвиняемая совершила ряд финансовых операций, в том числе обналичила средства и отправилась в автосалон, где отдала похищенные деньги за новый автомобиль. Дело направлено в Октябрьский районный суд, передает ИА «Сусанин».

Ранее в Сургуте было возбуждено уголовное дело против двух заместителей главного врача районной поликлиники, которые подозреваются в присвоении средств. Ряду сотрудников начислялись премии по итогам работы, которые затем поступали на банковские карты заместителей главврачей. Речь идет о сумме от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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