Утопичный мир: кто спасет обитателей тонущего острова

Горамара — один из островов, расположенных в заболоченных низовьях крупнейшей в мире дельты, образованной реками Ганг и Брахмапутра, впадающими в Бенгальский залив. Из-за глобального потепления и повышения уровня моря территория острова быстро сокращается — за последние 20 лет он уменьшился почти вдвое. Местные жители опасаются за свою жизнь и готовы покинуть родную землю, однако не могут себе этого позволить. Как им живется на тонущем острове — в фотогалерее «Известий»