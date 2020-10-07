Утопичный мир: кто спасет обитателей тонущего острова

Горамара — один из островов, расположенных в заболоченных низовьях крупнейшей в мире дельты, образованной реками Ганг и Брахмапутра, впадающими в Бенгальский залив. Из-за глобального потепления и повышения уровня моря территория острова быстро сокращается — за последние 20 лет он уменьшился почти вдвое. Местные жители опасаются за свою жизнь и готовы покинуть родную землю, однако не могут себе этого позволить. Как им живется на тонущем острове — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Когда-то на Горамаре проживало 40 тыс. человек, к 2016 году там осталось лишь 3 тыс. жителей
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Десятки тысяч человек покинули остров за последние десятилетия — с 1969 года его территория сократилась вдвое
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Горамара — один из островов, расположенных в пределах Сундарбана, самого большого мангрового леса на планете. Его территория, на которой сохранилась уникальная флора и фауна, находится под охраной ЮНЕСКО
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Глобальное потепление привело к активному таянию снега в Гималаях, из-за чего реки несут в дельту гигантское количество воды
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
В последние десятилетия четыре острова Сундарбана полностью оказались под водой, еще 10 грозит затопление
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Во время наводнений сотням людей приходится временно покидать свои дома
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Наводнения наносят ущерб не только домам местных жителей, но и сельскохозяйственным угодьям, уничтожают ценные посевы листьев бетеля, продажей которого многие островитяне зарабатывают себе на жизнь. «Каждый год соленая вода заливает мою ферму и уничтожает посевы, мне приходится нести большие потери», — говорит фермер Михир Кумар Мондал
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Другой фермер рассказывает, что 20 лет назад у него было 1,2 га пахотной земли. Сейчас этот участок сократился в четыре раза
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
В результате наводнений берега острова покрыла непролазная грязь, из которой торчат сломанные кокосовые пальмы. Когда вода прибывает, рыбаки торопятся выйти в море и забросить сети
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Местные жители говорят, что если бы им предложили переселиться в более безопасное место, они бы с радостью согласились
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Однако их обращения к правительству с просьбами о материальной компенсации или предоставлении земли в другом месте остаются без ответа
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
«Если на остров обрушится цунами или большой циклон, с нами будет покончено», — говорит старейшина местной деревни Санджиб Сагар
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