Магазин пиротехники загорелся в Ростове-на-Дону

На улице Малое Зеленое Кольцо в Ростове-на-Дону полыхает магазин пиротехники. Об этом информирует ГУ МЧС по области.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 6 октября, в 14:28 мск. На место происшествия направили 10 единиц техники и 36 спасателей. К моменту прибытия первых подразделений огонь бушевал в двух складских помещениях, где хранятся макулатура и пиротехника, пишет RostovGazeta.

Пожарные проводят эвакуацию. Площадь возгорания устанавливается. Проводится наращивание сил и средств.