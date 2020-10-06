Отопительный сезон начнется в жилых домах Тулы 7 октября

Администрация Тулы сообщила о начале отопительного сезона в Туле 7 октября. Тепло начнет поступать в жилые дома.

На данный момент в городе к отоплению подключены детские сады, школы, санатории, больницы и другие социальные учреждения. К началу сезона готовы 177 котельных. Об этом сообщают «Тульские известия».

Ранее сообщалось, что в Ульяновске отопительный сезон стартовал досрочно 6 октября. Соответствующее решение было принято областным и городским штабами по противодействию распространению коронавируса. Управляющие компании должны подавать заявки на подключение теплоснабжения жилых домов. С 28 сентября отопительный сезон стартовал для школ и детских садов.