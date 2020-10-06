Подачу горячей воды после аварии возобновят во Владивостоке в середине октября

Во Владивостоке завершаются восстановительные работы после прорыва на паропроводе, который произошел 7 сентября. Подачу горячей воды планируют возобновить на следующей неделе.

Как сообщили ИА PrimeMedia в пресс-службе АО «ДГК», сейчас идут ремонтно-восстановительные работы в районе Окатовой, 3. Почти у 50 домов отсутствует горячее водоснабжение, его планируют включить после получения заключения экспертизы промышленной безопасности, которая проводится в данный момент.

Также ведется ремонт в трех пострадавших квартирах в доме на Окатовой, 3. Приморский тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») заключили договор с подрядчиками и взяли на себя расходы по восстановлению помещений.

Ранее специалисты правового сопровождения осмотрели пострадавшее жилье и автомобили и составили перечень поврежденного имущества горожан. Энергокомпания уже установила окна, стеклопакеты и балконы. Всем гражданам выданы документы на получение страховой выплаты.

Взрыв паротрассы произошла вечером 7 сентября перед основным ударом тайфуна «Хайшен». Камни и куски асфальта повредили здания, горячая вода залила квартиры. На дороге образовался глубокий провал. Всего были выбиты 20 окон в девяти квартирах. Жильцы при этом не пострадали.