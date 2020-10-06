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Банки готовы использовать цифровой профиль

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Банки в качестве эксперимента расширят цифровой профиль для расчета ставок по кредиту. Планируется, что к 2021 году все банки смогут брать данные из общей базы. Такое решение приняли потому, что пилотный проект по заполнению кредитных анкет с помощью данных из «Госуслуг» уже доказал свою пользу. Согласие на обработку сведений дали более 900 тыс. человек. Пока в цифровой профиль хотят добавить еще 15 видов сведений. Среди нового — справка 2-НДФЛ и данные из электронной трудовой книжки. Проект по взаимодействию между гражданами и банками через «Госуслуги» стартовал в мае 2020 года. В программе пока участвуют 12 банков и одна страховая компания.

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