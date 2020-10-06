В Москве за больничными обратились 0,3% горожан с хроническими заболеваниями

Из более 800 тыс. москвичей, которые страдают хроническими заболеваниями, за больничными листами в call-центр Комплекса социального развития столицы по ситуации с коронавирусом обратились лишь 0,3% из них. Об этом во вторник, 6 октября, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«У нас более 800 тыс. людей с серьезными хроническими заболеваниями. Понятно, что эти люди очень тяжело болеют, в основном у них случаются такие серьезные осложнения, вплоть до неблагоприятного исхода. Из 800 тыс. к нам обратились только 2,5 тыс. Все остальные продолжают работать», ― рассказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ракова подчеркнула, что эти показатели требуют от властей задуматься, какие меры принимать дальше.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter написал, что столичные власти упростили оформление больничных листов для пожилых граждан, а также для людей с хроническими заболеваниями, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию на фоне распространения коронавируса.

Также стало известно, что с 9 октября действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено: учащимся ― до 18 октября, а людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, ― до 28 октября.

6 октября Ракова заявила, что столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по суточному приросту новых случаев COVID-19.

1 октября мэр анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

В Москве с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончались 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

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