Артефакты времен ВОВ передали Музею истории Сочи

В Музее истории Сочи (Краснодарский край) появились фрагменты самолета, сбитого над городом в годы Великой Отечественной войны. Артефакты передали участники Сочинского отделения Российского военно-исторического общества в память об освобождении советскими войсками Краснодарского края и завершении битвы за Кавказ.

Музей получил узел укрепления подъемника шасси советского военного самолета ЛаГГ-3, а также подлинник газеты «Шапсугский вестник», в которой отражена жизнь Лазаревского района 1943 года, пишут «Кубанские новости».

В ходе церемонии передачи артефактов поисковики назвали имена погибших летчиков. Их удалось установить в результате многолетней работы. 36 авиаторов 236-й истребительной дивизии покоятся в братской могиле на Горке Героев в поселке Лазаревское, также летчики похоронены на Завокзальном мемориале Центрального района и в Адлеровском районе Сочи.

Ранее сообщалось, что в деревне Жерновка Ливенского района Орловской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 12 бойцов Красной армии. Она прошла на мемориале «Ливенский щит».