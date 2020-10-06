В Сети распространили старое видео с нападением на президента Киргизии

Видео нападения на действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, распространяемое в соцсетях, сняли два года назад, сообщает «РИА Новости».

На кадрах политик выступает перед собравшимися на митинге в Оше, к нему из толпы подходит группа людей, окружая так, что он пропадает из виду.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания столичной мэрии, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Кроме того, митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также некоторых депутатов.

6 октября ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования.