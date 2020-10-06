Греко-русская борьба: чего ждать от матча Рублев — Циципас

Последний оставшийся на Открытом чемпионате Франции представитель России Андрей Рублев 7 октября в четвертьфинале встретится с теннисистом, которого давно и хорошо знает — 22-летним греком Стефаносом Циципасом. Десять дней назад наш спортсмен обыграл этого соперника в финале грунтового турнира в Гамбурге. Но тот матч был абсолютно равным, и в Париже сражение начнется с нуля. Противники очень похожи, и все решат мелкие игровые нюансы, а также удача. Победителя полуфинала, скорее всего, будет ждать первая ракетка мира Новак Джокович.

Старый знакомый

Андрей Рублев и Стефанос Циципас — ровесники и знакомы еще c юношеского тенниса. Благо между ними никогда не было языкового барьера. Мать Стефаноса — бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова (Апостоли), поэтому её сын вполне может объясниться по-русски. В юности Рублев получил больше авансов от специалистов, особенно после того, как в 2016 году первым из россиян выиграл молодежный «Ролан Гаррос». Но так получилось, что раньше во взрослом теннисе выстрелил Циципас. В прошлом сезоне грек буквально ворвался в первую десятку рейтинга и сенсационно стал чемпионом итогового турнира, одолев в Лондоне Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Взлет Рублева пришелся на нынешний год, но ему, как и всем остальным, сильно навредил коронавирусный перерыв. Тем не менее, сейчас Андрей — безусловно лучший теннисист из России по игре на грунте и, возможно, один из лучших в мире. У него и Циципаса во многом схожая спортивная философия — мощные подачи, резкие удары, быстрые атаки, большое внимание тактике. У Стефаноса чуть богаче опыт больших матчей — все же у него за плечами полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2019. Но на стороне Рублева — небольшое преимущество в плане самообладания и спортивного характера.

Греко-русская борьба Стефанос Циципас после победы над Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне в 2019 году Фото: Global Look Press/Andy Rowland/imago-images

— В этом матче нет фаворита, — сказал «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Более разнообразную игру показывает Циципас. Рублев, в свою очередь, демонстрирует более агрессивный теннис, видно, что он очень хочет пройти как можно дальше на этом «Ролан Гаррос». Самое главное для россиянина — удерживать свою подачу, что не всегда получалось во встрече с венгром Мартоном Фучовичем, и стараться подавать первым мячом. Если с этим проблем не возникнет, то Андрей получит хорошую возможность выйти в полуфинал.

Все же Стефанос (Степан, как он представляется в разговорах с русскоязычными коллегами и журналистами) — горячий южный парень, и из-за этого неоднократно попадал в неприятные истории. В России широко известен его конфликт с Даниилом Медведевым двухлетней давности, когда он после матча обозвал нашего лучшего теннисиста «поганым русским» и чудом избежал драки. Но были и другие похожие инциденты. Нервы у Циципаса иногда сдают в самый неподходящий момент. Так, например, в финале турнира в Гамбурге он подавал на титул, но в итоге отдал верную победу Рублеву.

На характере

Спасение из самых тяжелых ситуаций в последнее время становится фирменной чертой Андрея. После волевого успеха в Гамбурге он вытащил почти безнадежный матч в первом круге Открытого чемпионата Франции против Сэма Керри. Да и в четвертом раунде проигрывал Мартону Фучовичу с брейком в каждом из четырех сетов, но снова проявил характер. Впрочем, заводить себя подобным образом на элитном уровне — крайне опасное занятие. В матче Рублева против Циципаса все может решить один-единственный розыгрыш и даже один удар, так что включаться в игру лучше с самого начала и не ставить себя в положение догоняющего.

Формально у Стефаноса сейчас выше рейтинг и он более уверенно шел по сетке в Париже, так что грека можно считать фаворитом предстоящего четвертьфинала. С другой стороны — Рублев находится в лучшей форме за всю свою взрослую карьеру, грунт — это его покрытие, и мотивация у Андрея намного выше. Ведь перед россиянином маячит первый в его жизни полуфинал мейджора. В двух матчах на взрослом уровне Рублев дважды обыгрывал Циципаса. Помимо Гамбурга россиянин прошел грека в первом раунде US Open-2019 (6:4, 6:7, 7:6, 7:5).

Греко-русская борьба Андрей Рублев в финале грунтового турнира в Гамбурге Фото: Global Look Press/Daniel Bockwoldt/dpa

— Факторов, которые могут повлиять на результат этого матча, огромное количество — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин. — И то, что Андрей пока ведет по личным встречам у Стефаноса, точно не является решающим. Все-таки в Гамбурге к победе был гораздо ближе грек, но титул достался Андрею. На мой взгляд, у Рублева была более тяжелая сетка во Франции, но выглядят теннисисты примерно одинаково. Оба играют с перебоями. Нервная система мобилизуется, когда возникает реальная опасность. Когда они проигрывают — оба начинают играть очень хорошо. Когда ведут — внимание ослабевает и количество ошибок возрастает. Это признак того, что они подустали. Причем не физически, а психологически. Так что всё, действительно, решат детали. Предсказать победителя невозможно.

В любом случае, нас наверняка ждет очень красивый и конкурентный матч, омрачить который может только фатальное невезение или проблемы со здоровьем одного из соперников. Увы, такое тоже иногда случается в теннисе.