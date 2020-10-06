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Житель Приморья ожидает суда за хранение подаренной шкуры белого медведя

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Житель Арсеньева (Приморский край) ожидает суда за хранение шкуры краснокнижного белого медведя. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в 2013 году обвиняемому подарили шкуру животного, которую он хранил в своем доме. Охота на белого медведя при этом запрещена с 1957-го, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Расследованием дела занималось пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю. Мужчина свою вину признал и раскаялся.

Расследование завершено и передано в суд Арсеньева для более детального рассмотрения.

Белый медведь внесен в Красную книгу международного союза охраны природы и Красную книгу России. Изготовление и хранение предметов из его шкуры, зубов и когтей запрещено.

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