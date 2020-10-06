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Волонтеры массово присоединяются к всероссийской акции «Сохраним лес»

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Общественное объединение «Делай!», действующее при поддержке Ассоциации волонтерских центров, присоединилось к акции «Сохраним лес». Первые посадки с участием волонтеров прошли в Тюменской и Свердловской областях, на этой неделе лесопосадки пройдут в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Новосибирской области, Карелии, Северной Осетии и Ханты-Мансийском автономном округе. В каких-то регионах, например в Башкирии, нужна подкормка, удобрение ранее высаженных деревьев, с этим также помогают волонтеры «Делай!».

«Акция «Сохраним лес» является отличной возможностью для каждого неравнодушного человека принять участие в лесовосстановлении. Каждый может присоединиться к волонтерам и сделать свой вклад в сохранение природы родного края», — говорит руководитель Общественного объединения волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев.

«Делай!» — не первая волонтерская организация, поддержавшая проект. В частности, в этом году во всех регионах страны к акции «Сохраним лес» подключается команда «Молодежки ОНФ».

«Однозначно это проявление личной гражданской позиции, поэтому это так важно для молодых людей, — отмечал ранее на пресс-конференции заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. — Созидательные активные действия всегда лучше тысячи слов. Во многих регионах к нам присоединяются спортсмены, общественные деятели, журналисты, предприниматели. Акция «Сохраним лес» превращается уже в полноценное экологическое движение».

На данный момент в рамках «Сохраним лес» высажено свыше 19 млн деревьев. На минувшей неделе высадки продолжались в Красноярском крае, Кировской, Ульяновской и Курганской областях, Приморье. Однако активные высадки еще впереди. Цель акции — посадить 40 млн, новые деревья появятся в каждом из регионов страны.

Напомним, всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

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