Союз банков Киргизии заявил об изъятии денежных средств из банкоматов страны
В Кригизии были изъяты деньги из банкоматов, а сами аппараты отключены. Об этом заявил агентству Sputnik Киргизия президент союза банков страны Анвар Абдраев 6 октября.
«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, для того чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну вы знаете печальный опыт 2005-го, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили», — сказал Абдраев.
Он добавил, что, исходя из «этого печального опыта было принято такое решение».
По словам Абдраева, скорее всего, уже к 7 октября офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.
4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.
На следующий день сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.
Протестующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также некоторых депутатов.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшие в республике попыткой захвата власти. Он заявил, что предложил Центризбиркому расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты. Также Жээнбеков призвал лидеров политических партий государства успокоить своих сторонников.
Позже, 6 октября, ЦИК признал недействительными итоги парламентских выборов.
На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.