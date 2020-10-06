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Союз банков Киргизии заявил об изъятии денежных средств из банкоматов страны

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В Кригизии были изъяты деньги из банкоматов, а сами аппараты отключены. Об этом заявил агентству Sputnik Киргизия президент союза банков страны Анвар Абдраев 6 октября.

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«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, для того чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну вы знаете печальный опыт 2005-го, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили», — сказал Абдраев.

Он добавил, что, исходя из «этого печального опыта было принято такое решение».

По словам Абдраева, скорее всего, уже к 7 октября офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.

4 октября прошли выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Протестующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также некоторых депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшие в республике попыткой захвата власти. Он заявил, что предложил Центризбиркому расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты. Также Жээнбеков призвал лидеров политических партий государства успокоить своих сторонников.

Позже, 6 октября, ЦИК признал недействительными итоги парламентских выборов.

На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.

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