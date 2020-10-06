Новую партию вакцины против гриппа доставили в Астраханскую область

Новая партия вакцины против гриппа поступила в Астраханскую область. Прививки сделают более чем 250 тыс. человек.

Первая партия поступила в регион в конце августа. С того момента прививки сделали примерно 200 тыс. человек, в том числе 68 тыс. детей. Об этом пишет «Астрахань-24».

Услугами мобильных комплексов вакцинации воспользовались более 8 тыс. человек.

В новой партии поступило порядка 250 тыс. доз вакципны, в том числе более 80 тыс. доз для детей.

По последним данным, прививки от гриппа сделали более 30 млн россиян, или свыше 21% населения страны. При этом в стране фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов отмечается в основном среди взрослых.