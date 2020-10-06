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График школьных каникул изменили в ХМАО из-за COVID-19

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Во всех школах и учреждениях дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа пройдут двухнедельные каникулы. Они начнутся 26 октября.

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Такое решение объявила губернатор ХМАО Наталья Комарова. По ее словам, каникулы продлятся во всех образовательных организациях до 8 ноября, пишет ИА «Ура.ру». График каникул изменился в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Ранее решение о переносе каникул было принято в Курганской области. Дети отправятся на отдых на 10 дней раньше запланированного — 16 октября.

За сутки в России выявлено 11 615 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зафиксирована 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

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