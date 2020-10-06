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Инфекционист посоветовал минимизировать поездки детей на каникулах

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Поездки детей во время каникул лучше исключить, так как они увеличивают число социальных контактов и приводят к риску заражения школьников коронавирусом. Об этом во вторник, 6 октября, на пресс-конференции, посвященной ситуации с распространением COVID-19 в России, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Каникулы для чего? Чтобы поменьше было контактов. Следовательно, все эти разъезды, количество этих контактов увеличивают и возможность заражения», — цитирует Малышева ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

Во вторник, 6 октября, мэр выпустил новый указ о приостановке действия социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве.

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В Москве с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончались 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

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