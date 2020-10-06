Правительство выделило более 11,2 млрд рублей на допвыплаты медикам

Российское правительство выделило более 11,2 млрд рублей из резервного фонда на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Соответствующее распоряжение кабмина было опубликовано во вторник, 6 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Контроль за распределением этих средств премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву страны.

«Минздраву России осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием указанных <…> бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 ноября 2020 года », — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин в конце сентября на совещании с членами правительства предложил продлить на октябрь действующие коронавирусные доплаты врачам. Они должны быть осуществлены без изменений.

В то же время глава государства согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой установить до начала 2021 года доплаты за фактически отработанные смены для медиков, борющихся с COVID-19. 3 октября правительство России одобрило доплаты медикам на текущий месяц. Средства направят во все регионы страны. Уже с ноября эти выплаты будут зависеть от отработанного времени. Доплату работникам медотрасли сохранят до конца 2020 года.

Весной в разгар пандемии коронавируса Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с пациентами с коронавирусом, специальную федеральную надбавку. Средства они должны были получить за работу в период с апреля по июнь . Для врачей размер выплаты составил составила 80 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей, для врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей. Позже президент продлил это распоряжение о выплатах на июль и август, а после — и на сентябрь.

В конце августа глава государства поручил правительству до 10 сентября выделить средства медицинским организациям на покрытие расходов для борьбы с коронавирусом.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на выплаты медикам, отметив, что перечисление средств в регионы необходимо ускорить. Соответствующее распоряжение было подписано 2 сентября. Согласно документу, на поддержку медиков направили почти 22 млрд рублей.