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Строительство инфекционной больницы завершается в Волгоградской области

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил новый стационар в Волжском, рассчитанный на 120 пациентов с коронавирусом. Главе региона показали специальными боксы системы Мельцера, здание кислородной станции, очистные сооружения и благоустройство прибольничной территории.

«До 1 ноября завершатся все строительные работы, в начале месяца будет проведено лицензирование, и объект будет полностью готов к приему первых пациентов. Полностью укомплектован штат медицинских работников, они уже прошли необходимую подготовку и готовы к приему самых сложных пациентов», — заявил Бочаров.

На территории медучреждения есть клинико-диагностическая лаборатория. Первый блок полностью готов, второй — на завершающей стадии. Об этом сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Напомним, в Севастополе к концу октября должна открыться новая лаборатория для тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. Это поможет ускорить выписку выздоровевших пациентов. По данным на начало сентября, охват в городе составлял более 200 тестов на 100 тыс. человек в сутки.

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