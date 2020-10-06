Отопительный сезон досрочно стартовал в жилом фонде Ульяновска

В Ульяновске 6 октября начинается отопительный сезон для жилых домов. Соответствующее решение принято областным и городским штабами по противодействию распространению коронавируса.

О досрочном пуске отопления объявил губернатор Сергей Морозов. С 6 октября управляющие компании должны подавать заявки на подключение теплоснабжения многоквартирных домов. Об этом пишет 1ul.ru.

Только за 5 октября в «Центр управления городом» поступило более 500 заявок на пуск отопления. Все дома получат тепло в течение ближайших дней.

В конце сентября решение о включении центрального отопления самостоятельно приняли собственники квартир в 51 доме Ульяновска. Кроме того, тогда же тепло начало поступать в квартиры домов с крышными котельными. 28 сентября отопительный сезон стартовал для всех школ и детских садов города.