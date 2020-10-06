Путин призвал ориентироваться на россиян при подготовке законов по поправкам

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 октября, призвал парламентариев ориентироваться на мнение россиян при подготовке законов в развитие поправок к Конституции страны.

«Надо так ее выстроить, чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами, вашими избирателями. Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в Основной закон», ― сказал он на онлайн-встрече с руководителями фракций.

Кроме того, российский лидер призвал всех парламентариев максимально активно участвовать в реализации новых конституционных положений и постоянно быть на связи с членами рабочей группы, которые готовили их тексты.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. В начале июля Путин предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны.

Поправки в Конституцию предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Кроме того, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.