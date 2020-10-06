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Путин призвал всеми способами повышать продолжительность жизни россиян

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать качество и продолжительность жизни населения страны, используя для этого все доступные государственные инструменты. Такое заявление глава государства сделал во вторник, 6 октября, во время заседания Совета по физической культуре и спорту, прошедшего в режиме видеоконференции.

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Российский лидер отметил, что с 2009 по 2019 года показатель продолжительности жизни россиян вырос с 68,78 лет до 73,34 лет. Он назвал это положительным результатом.

Вместе с этим он подчеркнул важность сохранения этой тенденции, так как это главный показатель усилий государства в различных сферах, в том числе здравоохранении и спорте. Именно этой цели посвящена в том числе стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, уточнил президент.

Ранее в ходе этого же заседания Путин заявил, что этот документ должен быть доработан по результатам обсуждений на этой встрече и действовать стратегия должна начать уже со следующего года.

Также в ходе встречи Путин поручил разработать меры для сохранения физической активности спортсменов и других граждан на случай введения новых ограничений, связанных с пандемией.

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