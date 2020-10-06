На президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова напали во время выступления в Оше

На президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова напали во время выступления в Оше

2020-10-06 14:16:15

2020-10-06 14:16:15

2020-10-06 14:16:15

2020-10-06 14:16:15

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