В Сети распространили старое видео с нападением на президента Киргизии

На фоне протестов в Киргизии в Сети распространяют старое видео нападения на президента республики Сооронбая Жээнбекова. Ролик, в частности, появился в телеграм-канале RT.

Как видно на кадрах, глава государства обратился с речью к сотням собравшихся на площади города. В какой-то момент участники акции начали кричать и освистали президента.

После этого несколько человек поднялись на трибуну, с которой говорил Жээнбеков, и стали отнимать у политика микрофон. Завязалась потасовка. Известно, что ролик на самом деле был снят в 2017 году.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентного барьера на парламентских выборах, прошедших в стране 4 октября. Протестующие захватили здание не только мэрии города, но и общественной телерадиокомпании, а также парламента, правительства и МВД страны.

Также митингующие освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

6 октября ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования.