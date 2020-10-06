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Оформление выплат по ОСАГО могут перевести в онлайн-формат

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Оформление выплат по ОСАГО могут перевести в онлайн-формат. Упростить процедуру получения страховки предложили в Госдуме. Инициативу парламентариев уже поддержали в правительстве. Предполагается, что пострадавшему не нужно будет ехать в офис компании. Весь документооборот смогут подать в электронном виде. Осмотр автомобиля также предлагают проводить удаленно. К письму автовладелец должен прикрепить фото и видео повреждений. Депутаты считают, что нововведение ускорит процесс оформления. Также такая процедура снизит нарушения, связанные с коррупцией. Однако эксперты настроены более скептически. По их мнению, новая система может усложнить жизнь автовладельцам. Есть вероятность резкого роста количества отказов в выплате. При онлайн-подаче чаще возникают подозрения о мошенничестве. Также оценить реальный ущерб по фото зачастую невозможно.

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