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Сроки сдачи новой школы в Свободном сдвинули из-за нехватки рабочих

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В Свободном (Амурская область) сроки завершения строительства новой школы на 528 мест перенесли из-за острого дефицита рабочих. Такое объяснение дали на совещании под руководством губернатора, сообщает пресс-служба областного правительства 6 октября.

Речь идет о строительстве второго корпуса гимназии № 9. Изначально предполагалось, что работы завершатся к 10 декабря этого года, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации рабочих стало не хватать.

Глава региона Василий Орлов поручил проработать варианты переноса сроков сдачи школы. Вопрос будут согласовывать с федеральными министерствами, поскольку строительство ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», уточняет Амурская Служба Новостей.

По данным издания, площадь второго корпуса гимназии составит почти 10 тыс. кв. м. За основу был взят проект благовещенской школы № 22, открытой в 2019 году.

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