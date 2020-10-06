Больше 100 сельских территорий благоустроят в Оренбуржье в 2021 году

В Оренбургской области планируют благоустроить 105 сельских территорий в 2021 году. Общая стоимость проектов составила 115,3 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности провело конкурсный отбор заявок от муниципалитетов. Из 247 обращений 105 станут участниками государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области». Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Условия в сельской местности будут улучшены за счет федерального и областного бюджетов.

В программу могут быть включены общественные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Кроме того, финансирование выделяется на ремонт тротуаров, обустройство освещения и создание тропинок или велодорожек.

В 2020 году реализуются 24 проекта. Все они будут закончены в ноябре.