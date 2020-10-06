Прямой эфир

Противогололедный материал начнут использовать в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение недели в Омске синоптики прогнозируют заморозки. Дорожники готовят технику и создают запас противогололедных материалов.

В городской мэрии уточнили, что каждое дорожное управление выделило специальные машины, которые будут дежурить в круглосуточном режиме. В качестве противогололедного материала планируется использовать галит, или биохимический реагент. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Водителей просят соблюдать внимательность на дорогах при наступлении плохой погоды.

Согласно прогнозам синоптиков, снег ожидается в Омске в ночь на 7 октября, также осадки выпадут в виде дождя. Температура воздуха ночью упадет до +1 градуса.

Ранее о резких заморозках предупредили жителей Красноярска. 7 октября в городе ожидаются снег и ветер с порывами до 16 м/с.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020