Противогололедный материал начнут использовать в Омске

В течение недели в Омске синоптики прогнозируют заморозки. Дорожники готовят технику и создают запас противогололедных материалов.

В городской мэрии уточнили, что каждое дорожное управление выделило специальные машины, которые будут дежурить в круглосуточном режиме. В качестве противогололедного материала планируется использовать галит, или биохимический реагент. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Водителей просят соблюдать внимательность на дорогах при наступлении плохой погоды.

Согласно прогнозам синоптиков, снег ожидается в Омске в ночь на 7 октября, также осадки выпадут в виде дождя. Температура воздуха ночью упадет до +1 градуса.

Ранее о резких заморозках предупредили жителей Красноярска. 7 октября в городе ожидаются снег и ветер с порывами до 16 м/с.