Центр занятости в Севастополе закрыли из-за ухудшения эпидситуации

В Севастополе временно приостановил прием граждан городской центр занятости. Причина —ухудшение эпидемиологической обстановки.

В правительстве города сообщили, что регистрация и перерегистрация граждан возможны только через портал «Работа в России». Для того чтобы получить услугу в поиске подходящей работы в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале с использованием подтвержденной учетной записи «Госуслуги», пишет онлайн-издание «Новый Севастополь».

За последние 24 часа в Севастополе зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 5170 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период — 3068 человек.