Число пострадавших в протестах в Киргизии возросло до 686 человек

Как минимум 686 человек пострадали в результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов в Киргизии. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«Всего в организации здравоохранения обратились за медицинской помощью 686 пострадавших, из них 521 пострадавший после оказания первичной медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение, 164 пострадавших с различными травмами госпитализированы», ― говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Также отмечается, что семь человек находятся в реанимации, а еще один пострадавший скончался.

Ранее в этот день ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент республики.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли набрать минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здание не только мэрии города, но и общественной телерадиокомпании, а также парламента, правительства и МВД страны. Кроме того, протестующие освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшие после парламентских выборов в стране протесты попыткой захвата власти. Он сообщил, что предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты. Также глава Киргизии призвал лидеров политических партий страны успокоить своих сторонников.