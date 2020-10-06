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Институт филологии создадут в Крыму

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В Симферополе на базе Крымского федерального университета имени Вернадского создадут Институт филологии. Разработка концепции уже началась.

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Как рассказали ИА «Крыминформ» в пресс-службе вуза, в университете ставят перед собой важную и амбициозную цель — создание и развитие инновационной инфраструктуры и переход системы образования с традиционных методов обучения на инновационные, которые позволили бы в рамках образовательного процесса получить не «профессию», а уникальный набор компетенций.

Директор Института иностранной филологии КФУ Александр Петренко при этом отметил, что русский язык занимает особое положение и является проводником отечественных культурных ценностей во всем мире. Проблемы современного языкознания, литературоведения и перевода требуют большего внимания, отметил специалист.

Подробности работы нового учреждения пока не раскрываются. Известно лишь, что институт будет работать по трем направлениям — славянскому, западноевропейскому и восточному.

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