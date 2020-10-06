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«Союз талантов Псковщины» собрал более 300 детей в Пушкинских Горах

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В Пушкинских Горах состоялось творческое мероприятие «Союз талантов Псковщины». Его провели в рамках проектов «Ради жизни» и «Путешествие к истокам». Свои таланты сумели продемонстрировать более 300 детей из Пскова, Палкинского, Псковского, Островского, Дновского и Стругокрасненского районов.

На летней эстраде в Михайловском для детей организовали творческие интерактивные площадки, танцевальный флешмоб, мастер-классы по изготовлению игрушек-сувениров, рисованию акварелью осенних пейзажей.

Также состоялась премьера спектакля о событиях Великой Отечественной войны под названием «Люблю». Он был поставлен в рамках проекта «Ради жизни» для подростков и их родителей. В постановку включили отрывок из произведения «Дневник Тани Савичевой» о блокаде Ленинграда. Его исполнили дети из островского отделения «Особые дети — могут».

В завершение праздника для участников организовали экскурсию по Пушкинским местам и праздничный концерт «Победа глазами детей», пишет Псковская лента новостей.

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