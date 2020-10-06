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Путин раскритиковал министров за неисполнение поручения по гармонизации законов

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Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за неисполнение поручения по гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры. Как он напомнил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта во вторник, 6 октября, эта тема неоднократно поднималась на различных совещаниях.

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По словам главы государства, «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи». Глава государства напомнил, что они, в частности, связаны с привлечением к тренерской работе талантливых спортсменов.

«Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения», — сказал российский лидер. Срок исполнения поручения истек в декабре 2019 года, добавил он, но оно не исполнено.

Ранее в ходе совета Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности спортсменов и других граждан на случай введения новых ограничений в будущем.

Также он отметил, что в России с 2009 года с 15 до 43% возросла доля граждан, занимающихся спортом.

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