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Родителей в Башкирии обязали обеспечивать детей жильем при разводе

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В Башкирии вступил в силу закон о защите жилищных прав детей в случае развода родителей. Взрослые отныне обязаны обеспечить ребенка жилплощадью.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на Госсобрание республики, на родителей возложили дополнительные расходы на содержание ребенка. Если раньше Семейный кодекс предусматривал взыскание денег со взрослых в случае тяжелой болезни или увечья, то теперь закон предусматривает предоставление ребенку пригодных для жилья условий в случае развода родителей.

По словам председателя Госсовета Константина Толкачева, были случаи, когда ребенок после развода оставался с одним из родителей и не имел пригодных для жизни условий, а второй родитель не желал нести ответственность за это. В таком случае права ребенка должно защищать государство.

С 5 октября в Башкирии начал действовать закон о тихом часе в домах и общежитиях. Проведение шумных ремонтных работ запрещено с 13:00 до 15:00. Исключения составляют новостройки в течение полутора лет после сдачи в эксплуатацию.

22 сентября сообщалось, что в Башкирии приняли закон, запрещающий продавать газовые зажигалки несовершеннолетним. Также запрещено продавать детям емкости с сжиженным газом.

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