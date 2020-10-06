Ветераны получат выплату к 76-летию разгрома немцев в Заполярье

В 2020 году более 200 жителей Мурманской области получат единовременную выплату к 76-летию разгрома немецких войск в Заполярье. Она составит 5 тыс. рублей.

Как уточняет ИА «Би-порт», мера социальной поддержки адресована жителям области, которые награждены медалью «За оборону Советского Заполярья». Она полагается и проживающим в регионе, и не вступившим в новый брак вдовам или вдовцам, чьи супруги были награждены этой медалью.

Деньги можно получить в центрах социальной поддержки населения. В областном бюджете на эти цели заложили 1,170 млн рублей.

К 1 октября выплату получили 184 человека. Если она назначена, но не получена в установленный срок, ее можно будет получить в течение текущего финансового года, написав заявление.

В Заполярье единовременная региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Великой Победы была увеличена вдвое.