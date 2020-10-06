Путин поручил разработать меры для спортсменов на случай новых ограничений

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности спортсменов и других граждан на случай введения новых ограничений в будущем. Об этом он заявил 6 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его словам, в Российской Федерации с 2009 года с 15 до 43% возросла доля граждан, занимающихся спортом.

«Главное в том, что число людей, причем разных поколений, занимающихся спортом регулярно, выросло начиная с 2009 года в 2,5 раза и составило почти 60 млн человек», — приводит слова президента сайт Кремля.

Совет состоялся в связи с завершением стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года. Российский лидер и участники совета обсудят основные положения нового программного документа на ближайшие десять лет.

Как в 2019 году заявлял президент, к 2024 году более половины населения России — 55% — должно быть вовлечено в регулярные спортивные занятия.